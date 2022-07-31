САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 31 июл — ПРАЙМ. Поставка гиперзвуковых ракетных комплексов "Циркон" в Вооруженные силы РФ начнется в ближайшие месяцы, заявил президент России Владимир Путин. Путин подписал указ об утверждении морской доктрины России

"Достаточно упомянуть новейшие, не имеющие аналогов в мире гиперзвуковые ракетные комплексы "Циркон", для которых нет никаких преград. Уважаемые товарищи, их поставка в Вооруженные силы России начнется в ближайшие месяцы", — сказал он на военно-морском параде в Санкт-Петербурге в честь Дня ВМФ.

По словам президента, первым кораблем, который будет использовать "Циркон", станет фрегат "Адмирал Горшков".

"Первым с этим грозным оружием на борту заступит на боевое дежурство фрегат "Адмирал Горшков". Район несения службы корабля, оснащенного гиперзвуковыми и крылатыми ракетами "Циркон", будет выбран исходя из интересов обеспечения безопасности России", — добавил он.