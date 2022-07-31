Путин: гиперзвуковые ракеты "Циркон" поступят на флот в ближайшие месяцы
Путин: поставка гиперзвуковых ракет "Циркон" в Вооруженные силы начнется в ближайшие месяцы
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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 31 июл — ПРАЙМ. Поставка гиперзвуковых ракетных комплексов "Циркон" в Вооруженные силы РФ начнется в ближайшие месяцы, заявил президент России Владимир Путин.
"Достаточно упомянуть новейшие, не имеющие аналогов в мире гиперзвуковые ракетные комплексы "Циркон", для которых нет никаких преград. Уважаемые товарищи, их поставка в Вооруженные силы России начнется в ближайшие месяцы", — сказал он на военно-морском параде в Санкт-Петербурге в честь Дня ВМФ.
По словам президента, первым кораблем, который будет использовать "Циркон", станет фрегат "Адмирал Горшков".
"Первым с этим грозным оружием на борту заступит на боевое дежурство фрегат "Адмирал Горшков". Район несения службы корабля, оснащенного гиперзвуковыми и крылатыми ракетами "Циркон", будет выбран исходя из интересов обеспечения безопасности России", — добавил он.