МОСКВА, 31 июл — ПРАЙМ. Объективных причин для девальвации гривны нет, в ближайшее время она укрепится, заявил замглавы совета нацбанка Украины Василий Фурман. S&P понизило долгосрочный рейтинг Украины в иностранной валюте до "CC"

Ранее нацбанк Украины девальвировал национальную валюту — поднял официальный курс доллара сразу на 25%, до почти 36,6 гривны, после чего курс валюты в обменниках превысил 40 гривен за доллар. После этого нацбанк Украины запретил обменникам выставлять табло или иным способом информировать граждан о текущем курсе валют где-либо вне касс обменных пунктов.

"Объективных причин для такой девальвации гривны нет… По моему мнению, гривна в ближайшие недели, дни усилится. Нацбанк применяет очень жёсткие меры в этом направлении", — сказал Фурман в эфире всеукраинского телемарафона.