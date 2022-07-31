МОСКВА, 31 июл — ПРАЙМ. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин освободил от должности главы Пенсионного фонда РФ Андрея Кигима, временно исполняющим обязанности назначен Сергей Чирков, который был заместителем председателя правления ПФР, сообщили в пресс-службе кабмина. Путин подписал указ об утверждении морской доктрины России

"Временно исполнять обязанности руководителя Пенсионного фонда России (ПФР) стал Сергей Чирков. Распоряжение о его назначении подписал Председатель Правительства Михаил Мишустин. Андрей Кигим освобождён от должности главы ведомства", — отметили в правительстве.

Чирков пришел в Пенсионный фонд в 2001 году на должность главного специалиста отдела по оценке пенсионных прав. В феврале 2007 года возглавил департамент по вопросам пенсионного обеспечения лиц, проживающих за границей. С июля 2012 года был начальником департамента организации назначения и выплаты пенсий, а в июле 2018-го стал заместителем председателя правления ПФР, уточнили в кабмине.