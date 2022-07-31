МОСКВА, 31 июл — ПРАЙМ. По меньшей мере каждый десятый житель Британии отказался от своих планов на отпуск в Соединенном королевстве в связи с высокими ценами на бензин, сообщила газета Sun со ссылкой на свои данные. The Guardian: британцы с трудом покрывают расходы на умерших питомцев

"Десять процентов признались, что отказались от планов на отпуск в стране, потому что передвижение стало слишком дорогим", — сказано в материале издания.

Газета отметила, что семь процентов респондентов отменили поездки к пожилым родственникам из-за роста цен.

Кроме того, журналисты сообщили, что более 12% британских автовладельцев перестали ездить на работу на своих машинах, причем среди людей в возрасте от 18 до 24 лет таковых 20%.

Авторы материала также добавили, что ряд семей еще до наступления летних каникул прекратили возить детей в школу на автомобилях, некоторые продали свои машины.