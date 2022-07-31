МОСКВА, 31 июл — ПРАЙМ. Западные санкции, введенные Европой и США против России, станут причиной самоубийства Евросоюза, сообщило издание Daily Express. В Европарламенте призвали к "решительным действиям" против российского газа

Газета отметила, что развязанная Европой санкционная война может привести ее к крупнейшему в истории финансовому кризису. Журналисты привели позицию главы движения Generation Frexit Шарля-Анри Галлуа, который полагает, что сильно пострадают страны, в том числе ФРГ и Италия, которые испытывают острую зависимость от поставляемого из России газа. По его мнению, Франция тоже пострадает, так как Россия была для нее важным поставщиком нефти.

Галлуа подчеркнул, что сейчас Европа приобретает те же энергоносители через Саудовскую Аравию и Индию, но с наценкой, причем в связи со снижением курса евро покупка стала еще дороже.

"Это довольно лицемерно: мы не сможем заменить российские энергоносители таким образом", — заявил политик и отметил, что Европа даже не имеет оборудования.

Эксперт напомнил, что инфляция в ЕС резко выросла до 8,9%, при этом курс европейской валюты впервые за двадцать лет стал паритетным к курсу доллара.

Галлуа считает, что западные санкции больше вредят самому Евросоюзу, государства еврозоны столкнулись с очевидной рецессией.