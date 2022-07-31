МОСКВА, 31 июл — ПРАЙМ. Немецкая экономика имеет хорошую подготовку к последствиям газового кризиса и может сопротивляться снижению поставок российских энергоносителей, заявил гендиректор Deutsche Bank Кристиан Зевинг в интервью изданию Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung. СМИ: в Германии предрекли протесты из-за антироссийских санкций

Он полагает, что экономическая устойчивость Германии огромна и ее нельзя следует недооценивать, в том числе и силу сопротивления в финансовом секторе, за который банки страны несут коллективную ответственность.

Зевинг выразил убежденность в том, что совместными усилиями экономика Германии способна справиться со снижением поставок российского "голубого топлива".

Глава Deutsche Bank подчеркнул, что страна победит последствия кризиса даже если возникнет рецессия, но предупредил о наличии риска превышения десятипроцентного годового уровня инфляции в случае прекращения Россией поставок газа. В июле это показатель уже достиг 8,5%.

Согласно предварительным данным Евростата, инфляция в Еврозоне составила в июле 8,9% в годовом исчислении. При этом ВВП Евросоюза пока не ушел в отрицательный интервал, несмотря на разгон потребительских цен. Европейская экономика показывает рост второй квартал подряд.