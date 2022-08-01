АНКАРА, 1 авг — ПРАЙМ. В министерстве инфраструктуры Украины сообщили, что первое судно с зерном покинуло порт Одессы, отметив, что оно загружено с 26 тысячами тонн кукурузы и направляется в Ливан.

"Судно RAZONI под флагом Сьерра-Леоне направляется в порт Триполи в Ливане с 26 тыс тоннами украинской кукурузы", — сказано в сообщении министерства в Telegram-канале. Судно с украинским зерном направится в Ливан, заявили в минобороны Турции

Ранее об этом сообщил сообщил телеканал CNN Turk. Телеканал A Haber сообщил, что судно отслеживается со спутников и беспилотниками.

"Корабли отслеживаются беспилотниками и спутниками с момента их выхода. Ожидается, что первое судно, вышедшее из украинских портов, войдет в территориальные воды Турции 3 августа", — говорится в сообщении.

Минобороны Турции также подтвердило выход судна из украинского порта. По данным ведомства, ожидается, что судно войдет в территориальные воды Турции во вторник и там же пройдет досмотр.

"Судно RAZONI вышло из порта Одессы. Ожидается, что судно будет в Стамбуле 2 августа. Судно продолжит прибывать в порт назначения после досмотра, который пройдет в Стамбуле", — сказано в сообщении ведомства.

Подписание многосторонних соглашений о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу украинского зерна прошло в Стамбуле 22 июля состоялось. Сделка, которую подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу.