МОСКВА, 1 авг — ПРАЙМ. Индекс деловой активности (PMI) обрабатывающих отраслей РФ в июле снизился до 50,3 пункта с 50,9 пункта в июне, говорится в сообщении S&P Global. Индекс PMI в промышленности еврозоны снизился в июне лучше прогноза

"Сезонно скорректированный индекс S&P Global Russia PMI обрабатывающих отраслей составил 50,3 в июле по сравнению с 50,9 в июне. Последнее значение индекса свидетельствует о незначительном улучшении состояния российского производственного сектора, хотя оно и самое медленное в текущей трехмесячной последовательности роста", — говорится в сообщении.

Значение индекса выше 50 пунктов указывает на рост экономической активности, ниже — на ее спад.

Ранее этот индекс носил название IHS Markit PMI, однако теперь исследовательская организация Markit входит в S&P Global.