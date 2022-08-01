МОСКВА, 1 авг — ПРАЙМ. Вице-премьер России Марат Хуснуллин не исключил продления программы льготной ипотеки в стране в 2023 году при падении спроса на жилье. "Дом.РФ" получит деньги на выплату банкам недополученных доходов по ипотеке

"Мы с президентом договорились, что если спрос на жилье будет падать, то мы будем искать новые меры. Либо продлевать льготную ипотеку на следующий год, либо еще какие-то меры", — сказал Хуснуллин в интервью РБК.