Хуснуллин спрогнозировал падение спроса на жилье по итогам 2022 года
Хуснуллин: спрос на жилье может упасть на 10-20% по итогам 2022 года
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МОСКВА, 1 авг – ПРАЙМ. Спрос на покупку жилья в России по итогам 2022 года может упасть на 10-20%, сообщил в интервью РБК вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.
"В 2021 году был небывалый по объему спрос. На это повлияла низкая ставка, был рост доллара. Сейчас я смотрю, спрос по этому году может быть на 10-20% ниже, но будет соответствовать норме", — отметил он.
Вице-премьер также отметил, что импортозамещение в строительной отрасли России идет успешно.
"Хотелось бы сказать, что импортозамещение в отрасли идет успешно. Я разговаривал со многими застройщиками, многие уже перестроились. Да, есть задержки, есть удорожания, сбои по срокам, но базово в области строительства все перестроились", — сказал Оон.
Хуснуллин добавил, что большие успехи наблюдаются в сфере импортозамещения программных продуктов (ПО).
"Мы практически полностью можем работать на российском ПО. Есть ряд компаний, в Москве практически создали цифровую платформу управления строительством", — отметил вице-премьер.