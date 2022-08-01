МОСКВА, 1 авг – ПРАЙМ. Спрос на покупку жилья в России по итогам 2022 года может упасть на 10-20%, сообщил в интервью РБК вице-премьер РФ Марат Хуснуллин. "Дом.РФ" получит деньги на выплату банкам недополученных доходов по ипотеке

"В 2021 году был небывалый по объему спрос. На это повлияла низкая ставка, был рост доллара. Сейчас я смотрю, спрос по этому году может быть на 10-20% ниже, но будет соответствовать норме", — отметил он.

Вице-премьер также отметил, что импортозамещение в строительной отрасли России идет успешно.

"Хотелось бы сказать, что импортозамещение в отрасли идет успешно. Я разговаривал со многими застройщиками, многие уже перестроились. Да, есть задержки, есть удорожания, сбои по срокам, но базово в области строительства все перестроились", — сказал Оон.

Хуснуллин добавил, что большие успехи наблюдаются в сфере импортозамещения программных продуктов (ПО).

"Мы практически полностью можем работать на российском ПО. Есть ряд компаний, в Москве практически создали цифровую платформу управления строительством", — отметил вице-премьер.