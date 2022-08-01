АЛМА-АТА, 1 авг — ПРАЙМ. Годовая инфляция в Казахстане по итогам июля ускорилась до 15% с 14,5% месяцем ранее, сообщает в понедельник бюро национальной статистики республики. Нацбанк Казахстана повысил базовую ставку до 14,5% годовых

"Инфляция в июле 2022 года в годовом исчислении составила 15%, за месяц – 1,1%", — сообщила пресс-служба статистического бюро.

При этом, по информации статистического ведомства, цены на продовольственные товары в республике за год повысились на 19,7%, на непродовольственные товары — на 14,2%, а платные услуги стали дороже на 9,2%.

По итогам прошлого года инфляция в Казахстане составила 8,4%. Национальный банк (центробанк) Казахстана прогнозирует, что инфляция к концу текущего года превысит 15%.