МОСКВА, 1 авг — ПРАЙМ. Всемирная продовольственная программа (ВПП) планирует приобрести и отправить 30 тысяч тонн пшеницы с Украины на зафрахтованном ООН судне, говорится в заявлении официального представителя генсека ООН Стефана Дюжаррика. В ООН приветствовали выход первого судна с зерном из порта Одессы

"В соответствии с гуманитарным духом этой инициативы Всемирная продовольственная программа также планирует закупить, загрузить и отправить 30 тысяч метрических тонн пшеницы с Украины на судне, зафрахтованном ООН", — говорится в заявлении, опубликованном на сайте ООН.

Отмечается, что более подробная информация будет представлена ​​ВПП в ближайшие дни.

В министерстве инфраструктуры Украины ранее сообщили, что первое судно с 26 тысячами тонн кукурузы вышло из порта Одессы и направляется в Ливан.