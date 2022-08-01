МОСКВА, 1 авг — ПРАЙМ. Всемирная продовольственная программа (ВПП) планирует приобрести и отправить 30 тысяч тонн пшеницы с Украины на зафрахтованном ООН судне, говорится в заявлении официального представителя генсека ООН Стефана Дюжаррика.
"В соответствии с гуманитарным духом этой инициативы Всемирная продовольственная программа также планирует закупить, загрузить и отправить 30 тысяч метрических тонн пшеницы с Украины на судне, зафрахтованном ООН", — говорится в заявлении, опубликованном на сайте ООН.
Отмечается, что более подробная информация будет представлена ВПП в ближайшие дни.
В министерстве инфраструктуры Украины ранее сообщили, что первое судно с 26 тысячами тонн кукурузы вышло из порта Одессы и направляется в Ливан.