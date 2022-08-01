МОСКВА, 1 авг — ПРАЙМ. Российская экономика по-прежнему открыта для стран, которые хотят развивать с нами отношения, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, открывая совещание с вице-премьерами. Мишустин отметил важность Северного морского пути для России

"Наращивание несырьевого экспорта — это важнейшая задача, которая поставлена перед нами президентом. И российская экономика по-прежнему открыта для всех стран, которые хотят развивать с нами партнерские отношения", — сказал Мишустин.

Он отметил, что в условиях санкционных ограничений российские производители, поставщики сталкиваются с дополнительными проблемами и издержками.

"Чтобы поддержать такие компании правительство упрощает действующий порядок компенсации до 80% затрат на транспортировку их продукции, а также более чем в два раза увеличивает максимальный размер такой выплаты — с 11% до 25% от стоимости экспортируемых промышленных товаров", — сообщил он. На эти цели, по словам премьера, в рамках национального проекта "Международная кооперация и экспорт" предусмотрено почти 8 миллиардов рублей.

В рамках нового упрощенного режима для получения этой субсидии компаниям не придется заранее подавать заявку с указанием объемов планируемых перевозок и проходить сложную процедуру отбора: все необходимые документы можно будет предоставить по факту поставки продукции на внешние рынки. Причем сделать это можно как через цифровую платформу "Мой экспорт", так и в привычном бумажном виде, пообещал он.

"Прошу Министерство промышленности и торговли и Российский экспортный центр как можно быстрее организовать эту работу по новым правилам, которые будут действовать в текущем году и в следующем", — сказал глава правительства.