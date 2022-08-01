Мишустин: Северный морской путь особенно важен для России в условиях санкций
МОСКВА, 1 авг — ПРАЙМ. Северный морской путь (СМП) особенно важен для России в условиях санкционного давления Запада, когда рушатся логистические цепочки, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами.
Он также отметил, что кабмин продолжает развивать СМП как важнейший транспортный коридор мирового значения.
"По нему осуществляется основная часть северного завоза, доставляются на мировой рынок металлы, энергоносители, и также идет транзит грузов между Азией и Европой. При этом он полностью расположен в территориальных водах и исключительной экономической зоне России, что особенно важно в условиях внешнего санкционного давления, когда нарушаются логистические цепочки поставок продукции", — сказал Мишустин.
Премьер добавил, что этот надежный морской маршрут, который широко востребован бизнесом и людьми, которые живут в Арктике и на Дальнем Востоке.
Мишустин напомнил, что президент России Владимир Путин подчеркивал, как важно контролировать бесперебойное снабжение жителей и предприятий этих регионов всем необходимым.
"По поручению президента создается главное управление Северного морского пути. Его основной целью станет организация прохода судов, включая выдачу и отзыв разрешений на эту деятельность", — сказал глава правительства.
https://1prime.ru/state_regulation/20220801/837660306.html