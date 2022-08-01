МОСКВА, 1 авг — ПРАЙМ. Северный морской путь (СМП) особенно важен для России в условиях санкционного давления Запада, когда рушатся логистические цепочки, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами. Новак оценил объем грузопотока по Северному морскому пути

Он также отметил, что кабмин продолжает развивать СМП как важнейший транспортный коридор мирового значения.

"По нему осуществляется основная часть северного завоза, доставляются на мировой рынок металлы, энергоносители, и также идет транзит грузов между Азией и Европой. При этом он полностью расположен в территориальных водах и исключительной экономической зоне России, что особенно важно в условиях внешнего санкционного давления, когда нарушаются логистические цепочки поставок продукции", — сказал Мишустин.

Премьер добавил, что этот надежный морской маршрут, который широко востребован бизнесом и людьми, которые живут в Арктике и на Дальнем Востоке.

Мишустин напомнил, что президент России Владимир Путин подчеркивал, как важно контролировать бесперебойное снабжение жителей и предприятий этих регионов всем необходимым.

"По поручению президента создается главное управление Северного морского пути. Его основной целью станет организация прохода судов, включая выдачу и отзыв разрешений на эту деятельность", — сказал глава правительства.