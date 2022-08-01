МОСКВА, 1 авг — ПРАЙМ. Грузопоток по Северному морскому пути (СМП) по состоянию на июль превышает план на 5%, заявил вице-премьер РФ Александр Новак. Мишустин отметил важность Северного морского пути для России

"Если говорить об итогах развития СМП, то в 2021 году грузопоток составил 35 миллионов тонн, что выше плана на 2 миллиона тонн, плюс 6%, в этом году уже по состоянию на июль-месяц мы еще прирастаем на 5%", — сказал он на совещании у председателя правительства Михаила Мишустина.