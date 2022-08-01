БЕРЛИН, 1 авг — ПРАЙМ. Жители немецкого города Райхенбах-им-Фогтланд в федеральной земле Саксония обратились в открытом письме с требованием к вице-канцлеру и министру экономики Германии Роберту Хабеку "предотвратить ущерб для Германии и Европы" и снять с России санкции. В Германии выступили за прекращение использования газа в электрогенерации

Несколько немецких СМИ опубликовали проект этого документа, он также доступен в соцсетях. Письмо подготовил кризисный штаб Райхенбах-им-Фогтланда по вопросам энергетики. Авторы письма отметили, что причиной его написания стала "обеспокоенность из-за тяжелой рецессии и массовых банкротств", которые грозят региону в случае продолжения санкционной политики.

По информации Bild, проект письма "еще не согласован и не авторизован", но будет отправлен адресату в "переработанной форме".

Запад усилил санкционное давление на Россию после того, как она начала специальную военную операцию на Украине . Нарушение логистических цепочек привело к росту цен на топливо и продукты питания в Европе и США.