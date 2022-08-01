МОСКВА, 1 авг — ПРАЙМ. Экс-глава министерства финансов Британии Риши Сунак, борющийся сейчас за пост премьер-министра страны, объявил о намерении провести "крупнейшее снижение подоходного налога за 30 лет". В Британии пожаловались, что Запад саботирует введение нефтяных санкций

"Сегодня я представил мое видение радикальной (реформы) налогов, включая крупнейшее снижение подоходных налогов за 30 лет", — сообщил он в своем Twitter.

Его план содержит реформы налоговой системы, которые он обещает провести в течение трех лет в случае избрания на пост премьера.

В 2022 году Сунак планирует дополнительно снизить НДС на электроэнергию для борьбы с ростом стоимости жизни на фоне рекордной инфляции, а в 2023 году — провести радикальную реформу налогообложения бизнеса для улучшения продуктивности и привлечения инвестиций, а еще годом позже Сунак предлагает снизить подоходный налог.

Налоговая политика является одним из камней преткновения между Сунаком и его оппоненткой, главой МИД Лиз Трасс, на выборах в премьеры.

Ранее Риши Сунак заявил о своём намерении снизить налог на добавленную стоимость на электроэнергию, после чего его начали обвинять в радикальной смене позиции только для победы на выборах.

До этого Сунак заявлял, что снижение налогов будет возможно только после взятия под контроль текущего уровня инфляции и поддерживал введенный им налог на сверхприбыль нефтегазовых компаний для привлечения в бюджет пяти миллиардов фунтов стерлингов. Трасс же выступала за немедленное сокращение налогов.