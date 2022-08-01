МОСКВА, 1 авг — ПРАЙМ. Выход первого судна с зерном из порта Одессы является позитивным событием и дает возможность протестировать реализацию стамбульских соглашений, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отметив, что российская сторона надеется на выполнение всех договоренностей. Первое судно с зерном покинуло порт Одессы, сообщили на Украине

"По факту выхода первого судна — это весьма и весьма позитивно. Хорошая возможность протестировать эффективность работы тех механизмов, которые согласованы на стамбульских переговорах. Будем надеяться, что со всех сторон все договоренности будут выполняться», — сказал Песков.

Первое судно с зерном покинуло украинский порт Одесса в понедельник утром.

Подписание многосторонних соглашений о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу украинского зерна прошло в Стамбуле 22 июля состоялось. Сделка, которую подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу.