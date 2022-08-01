МОСКВА, 1 авг — ПРАЙМ. Крупная сеть британских супермаркетов Waitrose откажется от использования срока годности на свежих продуктах, сообщил в понедельник телеканал Sky News. Сунак планирует провести крупнейшую налоговую реформу в Британии

"Удаляя даты годности с наших продуктов, мы хотим, чтобы наши покупатели сами решали, годен ли продукт к употреблению. Данное решение увеличит его шансы быть съеденным и не превратиться в отходы", — приводит телеканал слова директора по устойчивому развитию и этике John Lewis Partnership Марии Ромпани.

Слова "годен до" уберут почти на 500 свежих продуктах к сентябрю. В первую очередь нововведение коснется фруктов и овощей.

Срок годности предназначен для того, чтобы показать качество пищи, а не её безопасность для употребления, сообщили в руководстве супермаркета.

По словам Ромпани, британские домохозяйства выбрасывают 4,5 миллиона тонн съедобных продуктов каждый год. Энергия и ресурсы, используемые при производстве этих продуктов, тратятся впустую, считает она. СМИ: каждый десятый британец отказался от планов на отпуск

Waitrose – двенадцатый по величине бренд бакалейных товаров Великобритании, имеет 332 магазина по всей стране. Компания также экспортирует продукцию в 52 филиала на Ближнем Востоке.

Ранее Marks & Spencer отменила срок годности для 300 сортов фруктов и овощей в своих магазинах.

Четвертая крупнейшая сеть супермаркетов Британии Morrisons также заявляла о планах убрать надписи "годен до" с молока и предложила потребителям определять свежесть продукта при помощи запаха.

Крупнейшая сеть супермаркетов в Великобритании Tesco еще в 2018 году отменила срок годности на фруктах и овощах собственного производства.