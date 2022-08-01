2022-08-01T12:50:54+03:00

2022-08-01T12:50:54+03:00

2022-08-01T12:50:54+03:00

2022

https://1prime.ru/state_regulation/20220801/837661474.html

Путин подтвердил, что Россия останется надежным партнером

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https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html

https://россиясегодня.рф

. ПУТИН: РФ ОСТАНЕТСЯ НАДЕЖНЫМ ПАРТНЕРОМ, НЕСМОТРЯ НА ОГРАНИЧЕНИЯ, НО СЕБЕ В УБЫТОК РАБОТАТЬ С НЕДРУЖЕСТВЕННЫМИ СТРАНАМИ НЕ БУДЕТ Новость дополняется ПРАЙМ, 01.08.2022

экономика, новости

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Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60

Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60

Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60

Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60