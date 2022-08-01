МОСКВА, 1 авг — ПРАЙМ. ПУТИН: РФ ОСТАНЕТСЯ НАДЕЖНЫМ ПАРТНЕРОМ, НЕСМОТРЯ НА ОГРАНИЧЕНИЯ, НО СЕБЕ В УБЫТОК РАБОТАТЬ С НЕДРУЖЕСТВЕННЫМИ СТРАНАМИ НЕ БУДЕТ
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https://1prime.ru/state_regulation/20220801/837661474.html
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МОСКВА, 1 авг — ПРАЙМ. ПУТИН: РФ ОСТАНЕТСЯ НАДЕЖНЫМ ПАРТНЕРОМ, НЕСМОТРЯ НА ОГРАНИЧЕНИЯ, НО СЕБЕ В УБЫТОК РАБОТАТЬ С НЕДРУЖЕСТВЕННЫМИ СТРАНАМИ НЕ БУДЕТ
Новость дополняется
https://1prime.ru/state_regulation/20220801/837661474.html
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