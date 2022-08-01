МОСКВА, 1 авг — ПРАЙМ. Западные страны, принимая санкции в отношении России, выбросили принципы Всемирной торговой организации (ВТО) на помойку, заявил президент РФ Владимир Путин на совещании по развитию металлургического комплекса. Путин объяснил, зачем Запад ввел санкции против российской металлургии

Он отметил, что в отношении предприятий отрасли приняты санкции со стороны западных партнеров — действуют ограничения по работе на внешних рынках, а также введены запреты на покупку некоторых зарубежных компонентов для выпуска продукции в России.

Принимая эти решения, по словам Путина, Запад не принимал во внимание возможные последствия, включая рост стоимости стройматериалов на глобальном рынке и подстегивание мировой инфляции в целом.

"Снижение благополучия и качества жизни рядовых граждан, в первую очередь в Европе, политиков не интересует, не говоря уже о таких вещах, как приверженность принципам ВТО, они просто выброшены на помойку", — сказал Путин.