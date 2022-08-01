Запад выбросил принципы ВТО на помойку, заявил Путин
Путин: Запад выбросил принципы ВТО на помойку
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МОСКВА, 1 авг — ПРАЙМ. Западные страны, принимая санкции в отношении России, выбросили принципы Всемирной торговой организации (ВТО) на помойку, заявил президент РФ Владимир Путин на совещании по развитию металлургического комплекса.
Он отметил, что в отношении предприятий отрасли приняты санкции со стороны западных партнеров — действуют ограничения по работе на внешних рынках, а также введены запреты на покупку некоторых зарубежных компонентов для выпуска продукции в России.
Принимая эти решения, по словам Путина, Запад не принимал во внимание возможные последствия, включая рост стоимости стройматериалов на глобальном рынке и подстегивание мировой инфляции в целом.
"Снижение благополучия и качества жизни рядовых граждан, в первую очередь в Европе, политиков не интересует, не говоря уже о таких вещах, как приверженность принципам ВТО, они просто выброшены на помойку", — сказал Путин.