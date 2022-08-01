МОСКВА, 1 авг — ПРАЙМ. Строительство инфраструктурных проектов Северного морского пути (СМП) идет по плану, несмотря на все сложности, работы по достижению целевых показателей грузопотока продолжаются, сообщил вице-премьер РФ Александр Новак на совещании у главы правительства Михаила Мишустина. Мишустин отметил важность Северного морского пути для России

"Несмотря на все сложности, все инфраструктурные проекты выполняются по плану, продолжаем работы по достижению грузопотока в соответствии с поставленными задачами и особое внимание, естественно, уделяем вместе с коллегами из МЧС и "Роскосмоса" развитию аварийно-спасательной инфраструктуры СМП, арктической спутниковой группировки для прогнозирования метеорологических и ледовых условий, обеспечивающей связь и интернет", — рассказал Новак.

В частности, сообщил вице-премьер, сейчас завершается строительство СПГ-терминала "Утренний", началось строительство порта "Бухта Север", угольного терминала "Енисей", идет подготовку к строительству порта на Чукотке.

"В прошлом году расширили также морской канал в Обской губе для прохода крупнотоннажных судов, в соответствии с планами развития инфраструктуры перевалочные мощности должны к 2024 году увеличиться с существующих 32 миллионов тонн до 80 миллионов тонн", — добавил он. Новак оценил объем грузопотока по Северному морскому пути

Помимо этого, за последние два года количество атомных ледоколов выросло с четырех до шести, флот пополнился двумя самыми мощными в мире ледоколами — "Арктика" и "Сибирь" мощностью 60 МВт, уточнил Новак. Сейчас на российских вервях строятся еще четыре атомных ледокола: три на "Балтийском заводе" в Санкт-Петербурге, а один на "Звезде" в Приморском крае.

"Планируемые сроки ввода их в эксплуатацию и сдачи: первый — конец 2022 года, (далее — ред.) 2024 год, 2026 год и 2027 год. С учетом выбытия трех ледоколов в ближайшей перспективе из-за выработки ресурса до 2030 года планируется строительство еще шести ледоколов, из них четыре за счет внебюджетных средств и два атомных ледокола и судно перезарядки за счет финансирования из бюджета", — заключил вице-премьер.