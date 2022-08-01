МОСКВА, 1 авг — ПРАЙМ. Московская биржа разработала и опубликовала рекомендации по раскрытию информации эмитентами ценных бумаг, допущенных к организованным торгам, принявшими решение об ограничении объема раскрываемой информации, сообщила торговая площадка. Эксперт оценил последствия прекращения торгов долларами и евро на Мосбирже

"Эмитентам ценных бумаг рекомендуется учитывать возможные негативные последствия в связи с ограничением раскрытия информации, в частности возможные риски, связанные с отсутствием у инвесторов информации, необходимой для принятия инвестиционных решений", — говорится в сообщении.

К регулярному раскрытию рекомендуется годовая и промежуточная финансовая отчетность по российским и международным стандартам. Рекомендуется раскрывать информацию о событиях, связанных с изменением структуры эмитента и с реализацией инвесторами прав по ценным бумагам, в том числе решения о реорганизации эмитента, о досрочном погашении облигаций, о выплате купонов по облигациям, а также информацию о корпоративных событиях, способных существенно повлиять на стоимость ценных бумаг.

Рекомендации содержат список событий, нераскрытие информации о которых может оказать негативное влияние на проведение организованных торгов ценными бумагами и привести к необходимости применения дополнительных мер по защите участников торгов и инвесторов.

"Публикация информации на общедоступных информационных ресурсах должна осуществляться с учетом конкретных обстоятельств деятельности эмитента и недопущения риска введения в отношении него или иных лиц мер ограничительного характера, а также в соответствии с действующим регулированием в отношении кредитных организаций, которые временно не должны раскрывать определенный объем информации", — говорится в сообщении.

Инвесторам при заключении сделок с ценными бумагами рекомендуется принимать во внимание, что информация эмитентами ценных бумаг может быть раскрыта в ограниченном объеме. Документ разработан на основе информационного письма Банка России и рекомендован к использованию экспертным советом по листингу Московской биржи.

Правительство РФ ранее дало право эмитентам в полном объеме или частично не раскрывать отчетность, информацию о выпуске ценных бумаг. Решение было принято для защиты участников рынка от возможных санкций со стороны недружественных государств.