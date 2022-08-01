МОСКВА, 1 авг — ПРАЙМ. Экспорт российской продукции черной металлургии в Китай в прошлом полугодии вырос в пять раз, закупки также нарастили Турция и Мексика, заявил вице-премьер РФ — министр промышленности и торговли Денис Мантурова в ходе совещания, посвящённого развитию металлургического комплекса. Мантуров признал экспорт в российской металлургии нерентабельным

По словам чиновника, при текущем курсе рубля экспортные поставки становятся нерентабельными, а иногда и вовсе нецелесообразными. Он также отметил, что экспорт российских металлургов во втором квартале снизился на 20%, а загрузка мощностей упала с 93% до 80%.

"Отчасти черную металлургию выручают стальные полуфабрикаты, здесь Европа попросту не может отказаться от наших поставок. Плюс Китай в первом полугодии нарастил закупки более чем в пять раз, и также выросла отгрузка в Турцию, Мексику", — сказал Мантуров.

"Ведется подготовка межправсоглашения с Турцией, в рамках которого формируем предложения по снижению ввозных пошлин на поставки нашей металлопродукции", — добавил глава Минпромторга.