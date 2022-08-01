БРЮССЕЛЬ, 1 авг — ПРАЙМ. Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что приветствует отправление первого судна с украинским зерном из порта Одессы, и поблагодарил Турцию за ее "ключевую роль" в этом вопросе. Минобороны подтвердило выход судна с зерном из порта Одессы

"Приветствую отправку первой партии украинского зерна из Одессы в рамках сделки при посредничестве ООН. Я благодарю нашего союзника Турцию за ее ключевую роль", — написал Столтенберг в Twitter.

Генсек добавил, что союзники по НАТО "решительно поддерживают" полную реализацию соглашений, чтобы смягчить глобальный продовольственный кризис.

В министерстве инфраструктуры Украины ранее сообщили, что первое судно с 26 тысячами тонн кукурузы вышло из порта Одессы и направляется в Ливан.

В Стамбуле 22 июля состоялось подписание многосторонних соглашений о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу украинского зерна. Сделка, которую подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу.