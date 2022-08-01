ПАРИЖ, 1 авг — ПРАЙМ. Франция заморозила российские активы на сумму 1,2 миллиарда евро, не считая активов ЦБ, заявил глава Управления разведки и противодействия подпольным финансовым схемам (Tracfin) при министерстве финансов и экономики страны Гийом Валетт-Валла. Швейцария заморозила российские активы почти на семь миллиардов долларов

"Сумма замороженных российских активов (во Франции — ред.) составляет 1,2 миллиарда евро, не считая активов российского Центрального банка", — заявил глава Управления изданию Tribune.

По его словам, это финансовые и нефинансовые активы (например, недвижимость).

В конце марта Франция заморозила активы ЦБ России на сумму 22 миллиарда евро.

Ранее еврокомисссар по вопросам юстиции Дидье Рейндерс заявил, что в ЕС заморожено 13,8 миллиарда евро активов, включая 12,6 миллиарда в шести странах ЕС. По его словам, не все страны союза прилагают достаточно усилий для заморозки попавших под санкции активов.