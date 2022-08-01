БРЮССЕЛЬ, 1 авг — ПРАЙМ. Для выделения Украине дополнительных кредитов на сумму до 8 миллиардов евро из объявленной ранее новой программы макрофинансовой помощи Евросоюзу нужна дополнительная подушка безопасности, которой могут стать гарантии от стран союза, в бюджете ЕС средств для этого на данный момент нет, сказала журналистам представитель пресс-службы Еврокомиссии на брифинге. Евросоюз направил Украине первый транш новой макрофинансовой помощи

По оценке Еврокомиссии, любое новое выделение кредитов Украине должно сопровождаться покрытием в 70% ввиду повышенных рисков, уточнила она по вопросу возможности выделения дополнительных до 8 миллиардов евро.

"В настоящий момент доступных средств в рамках многолетнего бюджетного плана нет, чтобы создать необходимую подушку безопасности", — сообщила она.

В связи с этим, Еврокомиссия рассматривает альтернативные варианты разрешения ситуации, в том числе гарантии от стран-членов ЕС, сказала она.

Речь не идёт о том, чтобы страны союза сейчас предоставили дополнительные деньги в бюджет ЕС, но о том, чтобы они гарантировали возможность совершить соответствующие финансовые вливания в при необходимости.

"Мы представим предложения, как только завершим переговоры со странами", — добавила представитель ЕК.

Еврокомиссия в мае предложила направить Украине макрофинансовую поддержку на сумму до 9 миллиардов евро. Кредит в 1 миллиард евро из этого пакета был затем официально предложен Еврокомиссией и одобрен Европарламентом и Советом стран ЕС, первый транш был направлен стране 1 августа. Для перечисления этих средств ЕК были не нужны дополнительные гарантии стран, она могла сделать это в рамках нынешнего многолетнего финансового плана ЕС, из которого составляются ежегодные бюджеты союза.

Оставшаяся сумма в размере до 8 миллиардов евро из объявленной в мае макрофинансовой помощи пока не было официально предложена Еврокомиссией. Однако лишь после этого может быть запущен процесс одобрения новых денег Советом и парламентом, без чего невозможно их перечисление.

Как сообщил в середине июля исполнительный вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис, ЕК просит страны Евросоюза предоставить дополнительные гарантии, чтобы иметь возможность выделить Украине новую макрофинансовую поддержку на сумму до 8 миллиардов евро.