МОСКВА, 1 авг — ПРАЙМ. США и еврозона смогут избежать масштабной рецессии, но в предстоящие кварталы у них будет слабый экономический рост, говорится в докладе ЦБ РФ о денежно-кредитной политике. Центробанк предполагает возобновление действия бюджетного правила

"Банк России исходит из существенно более низкого роста в США и еврозоне в 2022 и 2023 годах, чем прогнозировалось в апреле, и более высокой инфляции. В базовом сценарии предполагается, что выверенная ДКП позволит крупнейшим экономикам избежать масштабной рецессии. Но риски этого сценария смещены в сторону более слабого роста и более низкого уровня выпуска в предстоящие кварталы, в том числе в связи с возможными дополнительными шоками на стороне предложения", — пишет ЦБ.

Федеральная резервная система США на фоне высокой инфляции в стране по итогам июльского заседания повысила базовую процентную ставку на 75 базисных пунктов — до уровня 2,25-2,5% годовых. При этом Европейский центральный банк также из-за новой оценки инфляционных рисков в июле поднял ставку сразу на 0,5 процентного пункта — до 0,5%.