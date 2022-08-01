МОСКВА, 1 авг — ПРАЙМ. Банк России оценил падение российской экономики во втором квартале текущего года в 4,3%, в третьем квартале ждет снижения ВВП в годовом выражении на 7%, следует из доклада регулятора о денежно-кредитной политики. Центробанк оценил вероятность наступления рецессии в США и Европе

При этом годовая инфляция, по прогнозу ЦБ, к концу третьего квартала снизится до 14,6%. Согласно последним данным — от Минэкономразвития, годовая инфляция в РФ на 22 июля составила 15,3%.

Минэкономразвития в июле сообщало, что за второй квартал экономика России снизилась на 4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, в первом полугодии — на 0,5%.

Снижение экономики в текущем году, по обновленному прогнозу ЦБ, составит 4-6%, а в 2023 году может оказаться в пределах 1-4%. Минэкономразвития пока не публиковало новый прогноз, а в апрельской версии ожидало сокращения ВВП на 7,8%. В июне глава министерства Максим Решетников отмечал, что российская экономика проходит нынешний этап лучше, чем ожидали власти, и спад по итогам года будет меньше прежних прогнозов. В прошлую пятницу его зам Полина Крючкова говорила, что представленные прогнозы ЦБ близки к текущим оценкам Минэкономразвития.