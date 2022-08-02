МОСКВА, 2 авг — ПРАЙМ. Безработица в России в 2022 году вырастет максимум до 6%, что не является критичным, никакого обвала на рынке труда страны не состоится, заявил РИА Новости директор Центра конъюнктурных исследований НИУ ВШЭ Георгий Остапкович. Безработица в еврозоне ожидаемо сохранилась на майском уровне в июне

"Никакого обвала на российском рынке труда, который предрекали многие экономисты, не будет. Статистически нас не ждет увеличение темпов безработицы. Ее уровень может подняться к концу года максимум до 6% с сегодняшних 3,9%, но это не критично", — сказал он.

Согласно данным Росстата, безработица в России в июне осталась на историческом минимуме в 3,9%. В целом безработица в России идет на спад уже более полутора лет, периодически обновляя исторические минимумы. При этом мае Минэкономразвития прогнозировало, что безработица в РФ в 2022 году вырастет до 6,7% после 4,8% в прошлом, а возврат к значениям 2021 года ожидается в 2025 году. Однако в беседе с журналистами представитель министерства не исключил, что в июле-августе оценки могут быть изменены, в том числе в сторону улучшения.

Тем не менее, говорит Остапкович, оценивая ожидаемый в 6% уровень к концу года, "обольщаться этим не стоит". "Поскольку в кризисные периоды предприниматели используют традиционную схему. Они не сокращают людей, а переводят их, допустим, на 4-часовой рабочий день, или отправляют на некоторое время в отпуск. Ни в том, ни в другом случае работник безработным не считается", — заметил Остапкович.

"То есть повторю, ситуация не критическая, места будут заняты, но доходы и заработные платы людей сократятся", — полагает эксперт. Он также сказал, что на численность занятых сильно повлиял уход с российского рынка западных брендов. "Россию, по некоторым источникам, покинули к настоящему времени около 1000 компаний, на которых работали тысячи наших соотечественников", — сказал Остапкович.

Причем уход западных компаний, по его словам, серьезно скажется прежде всего на занятости среди молодежи. "Не секрет, что западные бренды нанимали в основном молодых людей, которым всегда сложнее найти работу, поскольку это самая проблемная категория среди трудоспособного населения", — заключил директор Центра конъюнктурных исследований НИУ ВШЭ.