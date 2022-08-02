Эксперт НИУ ВШЭ Остапкович: к концу года безработица в России может достигнуть 6%
МОСКВА, 2 авг — ПРАЙМ. Безработица в России в 2022 году вырастет максимум до 6%, что не является критичным, никакого обвала на рынке труда страны не состоится, заявил РИА Новости директор Центра конъюнктурных исследований НИУ ВШЭ Георгий Остапкович.
"Никакого обвала на российском рынке труда, который предрекали многие экономисты, не будет. Статистически нас не ждет увеличение темпов безработицы. Ее уровень может подняться к концу года максимум до 6% с сегодняшних 3,9%, но это не критично", — сказал он.
Согласно данным Росстата, безработица в России в июне осталась на историческом минимуме в 3,9%. В целом безработица в России идет на спад уже более полутора лет, периодически обновляя исторические минимумы. При этом мае Минэкономразвития прогнозировало, что безработица в РФ в 2022 году вырастет до 6,7% после 4,8% в прошлом, а возврат к значениям 2021 года ожидается в 2025 году. Однако в беседе с журналистами представитель министерства не исключил, что в июле-августе оценки могут быть изменены, в том числе в сторону улучшения.
Тем не менее, говорит Остапкович, оценивая ожидаемый в 6% уровень к концу года, "обольщаться этим не стоит". "Поскольку в кризисные периоды предприниматели используют традиционную схему. Они не сокращают людей, а переводят их, допустим, на 4-часовой рабочий день, или отправляют на некоторое время в отпуск. Ни в том, ни в другом случае работник безработным не считается", — заметил Остапкович.
"То есть повторю, ситуация не критическая, места будут заняты, но доходы и заработные платы людей сократятся", — полагает эксперт. Он также сказал, что на численность занятых сильно повлиял уход с российского рынка западных брендов. "Россию, по некоторым источникам, покинули к настоящему времени около 1000 компаний, на которых работали тысячи наших соотечественников", — сказал Остапкович.
Причем уход западных компаний, по его словам, серьезно скажется прежде всего на занятости среди молодежи. "Не секрет, что западные бренды нанимали в основном молодых людей, которым всегда сложнее найти работу, поскольку это самая проблемная категория среди трудоспособного населения", — заключил директор Центра конъюнктурных исследований НИУ ВШЭ.
https://1prime.ru/state_regulation/20220802/837669624.html