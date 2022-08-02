МОСКВА, 2 авг — ПРАЙМ. Российский агрохолдинг "Мираторг", как и ряд других российских компаний, ищет партнеров для выхода на рынок Камбоджи, заявил РИА Новости посол РФ в королевстве Анатолий Боровик. "Мираторг" собирается нарастить экспорт по итогам года на 27%

"Отечественные производители продолжают проявлять интерес к местному рынку. Российские компании, в том числе и "Мираторг", находятся в контакте с Торговой палатой Камбоджи, идёт поиск надёжных партнёров", — рассказал он.

Дипломат также подчеркнул, что "западные рестрикции внесли некоторый разлад в привычный ход взаимодействия в хозяйственной сфере".

"Здесь демонстрируют понимание к непростой ситуации, в которой оказался российский бизнес. В случае необходимости посольство оказывает содействие в установлении контактов с камбоджийскими предпринимателями", — пояснил он.

Боровик отметил, что сейчас российский экспорт в Камбодже в основном представлен машинами, оборудованием, химической продукцией и минеральным сырьем. А для России особый интерес представляют камбоджийские изделия из текстиля и обуви. По его словам, обе стороны выразили интерес к расширению коммерческих связей в 2021 году, когда состоялась первая бизнес-миссия российских компаний в Камбоджу.