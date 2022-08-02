МОСКВА, 2 авг — ПРАЙМ. Предварительный ущерб сельскому хозяйству Якутии от паводка превысил 11 миллионов рублей, комиссии завершают обследование пострадавших объектов, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства республики. Трутнев: необходимо развивать сельское хозяйство на Дальнем Востоке

"Предварительный ущерб составляет 11 581 751 рубль, в том числе гибель сельскохозяйственных культур — 931 300 рублей, гибель сельскохозяйственных животных — 359 426 рублей, повреждение инфраструктуры — 6 995 129 рублей, материальные ценности — 3 295 896 рублей", — доложили в ведомстве.

Как отметил заместитель министра Николай Афанасьев, в пострадавших населенных пунктах завершается подсчет ущерба. Акты и сметы направят федеральным властям для экспертной оценки и оказания финансовой помощи из резервного фонда правительства РФ.

"Также одновременно будет проведена работа на выделение средств из резервного фонда республики", — добавил чиновник.

По информации минсельхоза республики, паводком подтоплены шесть коровников, убойный цех и пункт по приему молока, а также 661 тонна сена, 3,53 гектара посева картофеля, погибли семь животных.

Ранее Афанасьев заявил РИА Новости о том, что власти Якутии в этом году, несмотря на паводок, не планируют закупать сено у других регионов.

По предварительным подсчетам, в Верхоянском районе в результате паводка пострадали 2170 человек. В воде оказались 428 жилых домов, из них 333 индивидуальных жилых дома, 95 многоквартирных домов, 18 социальных объектов.

Режим ЧС из-за паводка ввели в Верхоянском и Кобяйском районах.