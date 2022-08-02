МОСКВА, 2 авг — ПРАЙМ. Мошенники стали обзванивать россиян через популярные мессенджеры с иностранных номеров, прикидываясь в том числе сотрудниками ЦБ РФ и Следственного комитета, сообщила пресс-служба ВТБ. Эксперт объяснил, как мошенники могут узнать остаток на счете

"Звонки мошенников через мессенджеры – тренд этого сезона. Отследить злоумышленников в таких каналах гораздо труднее из-за отсутствия антиспама и антимошеннических фильтров. Сейчас мы начали фиксировать звонки с иностранных номеров, где мошенники имитируют вызовы российских госорганов, чтобы "усыпить бдительность" пользователей", – приводится в сообщении заявление руководителя департамента цифрового бизнеса – старшего вице-президента ВТБ Никиты Чугунова.

В ВТБ выяснили, что мошенники регистрируют аккаунты на виртуальные сим-карты как российских, так и иностранных операторов. При этом в последнее время клиенты все чаще получают звонки именно с зарубежных номеров, например, +84 95 ххххххх или +49 хххххх. Такие входящие вызовы из мессенджеров визуально очень схожи с обычным звонком с российского городского или мобильного номера, а на экране смартфона на платформе iOS даже выглядят как обычный звонок сотового оператора, отметили в банке.

Мошенники, пользуясь тем, что большинство мессенджеров позволяют указать любое имя абонента при регистрации номера, подписываются "Центробанком", "Службой безопасности банка", "Следственным комитетом" и так далее, объяснили в пресс-службе бака уловку злоумышленников. ВТБ вслед за Сбербанком повысит стоимость смс-уведомлений

Чаще всего мошенники звонят с помощью робота, который в последствии переключает на якобы "специалиста", который дезинформирует клиентов о возможной потере денежных средств, оформлении мошеннической заявки на кредит, участии в следственных мероприятиях или несанкционированной замене номера телефона, добавили в банке.

Согласно исследованию, проведенному банком, каждый третий клиент ВТБ, который столкнулся с действиями мошенников, получил звонки от них через популярные мессенджеры. "Наибольшее число таких вызовов зафиксировано в WhatsApp и Viber", — рассказали в кредитной организации.