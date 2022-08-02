МОСКВА, 2 авг — ПРАЙМ. Больше 18 тысяч мошеннических лотерейных ресурсов было заблокировано в России в первом полугодии, в их числе фишинговые сайты, фейковые посты, аккаунты и группы в соцсетях, и даже мобильные приложения, сообщили в пресс-службе "Столото". Мошенники стали обзванивать россиян через мессенджеры с зарубежных номеров

"Распространитель всероссийских государственных лотерей "Столото" и компания Group-IB… в первом полугодии 2022 года обнаружили и заблокировали 18 709 ресурсов, которые действовали под видом популярных государственных лотерей и/или нелегально использовали бренд "Столото". Из них 10 168 пришлось на мошеннические сайты, 8 473 — фейковые посты, аккаунты и группы в соцсетях и мессенджерах, 64 — фейковые мобильные приложения, также заблокированы четыре почтовых адреса, с которых велась фишинговая рассылка", — говорится в сообщении.

Уточняется, что активность мошенников в основном выросла во втором квартале: если за первый квартал было заблокировано более 4,5 тысячи сайтов, то во втором специалисты по кибербезопасности обнаружили и ограничили доступ к порядка 13,8 тысячи сайтов. Анализ показал, что выросло и количество фейковых сообщений, а также аккаунтов и групп в соцсетях и мессенджерах. "Если в первом квартале 2022 года было обнаружено всего 377 таких ресурсов, то во втором квартале — в 21 раз больше, 8096", — отметили в "Столото".

По словам генерального директора IT-холдинга S8 Capital (в который входит "Столото") Екатерины Тутон, бренды "Русское лото" и "Спортлото", распространителем которых является "Столото", признаны Роспатентом общеизвестными товарными знаками. "Нашими клиентами являются 80% платежеспособного населения страны старше 18 лет, поэтому преступники мимикрируют под самые известные бренды", — пояснила она. В России растет число мошеннических онлайн-аптек

В компаниях напомнили, что с 2014 года все лотереи в РФ находятся под государственным контролем, в том числе их организаторами являются министерство финансов и министерство спорта, а проводятся они под надзором ФНС России. Добавляется, что при участии в лотереях также стоит соблюдать правила безопасности: не переходить по подозрительным ссылкам, использовать только официальные приложения или сайты.

"Никому не сообщайте коды из смс и пуш-уведомлений (уведомление на телефоне — ред.), данные карты: пин и CVV-коды, персональные данные", — говорится в сообщении.