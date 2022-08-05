МОСКВА, 5 авг — ПРАЙМ. МИД России сообщил о введении запрета на въезд 62 гражданам Канады в качестве ответной меры. Канада расширила антироссийские санкции

Как отмечается в заявлении российского внешнеполитического ведомства, в отношении 62 канадских граждан вводится запрет на въезд в страну. Эти жействия были приняты в ответ на "очередное расширение Канадой 27 июня и 7 июля с.г. антироссийских персональных санкций, которые затронули в этот раз, помимо неугодных Оттаве официальных лиц, журналистов и экспертов, также патриарха Московского и всея Руси Кирилла", пояснили в МИД.

Министерство добавило, что что при составлении стоп-листа канадских граждан учитывался факт "особой враждебности " нынешнего правительства Канады.

"С учетом постоянно "штампуемых" Канадой все новых русофобских санкций в ближайшее время будет объявлено о дальнейших ответных мерах российской стороны", — заключили в дипломатическом ведомстве России.