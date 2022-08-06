МОСКВА, 6 авг — ПРАЙМ. Владимир Зеленский утверждает, что на Украине уже изъяты "российские активы" на сумму 765 миллионов долларов. Украинский премьер анонсировал начало массовой приватизации

"Сегодня я провел совещание, посвященное санкционной политике, конфискации российских активов. Как сообщили правительственные чиновники, на Украине уже принудительно изъяты активы на 28 миллиардов гривен (765 миллионов долларов по курсу Нацбанка Украины — ред.). Эта работа продолжается. Предлагается конфисковать более чем 900 объектов, принадлежащих российскому государству. А если оценивать собственность не только террористического государства, но и его резидентов, то речь идет о 36 тысячах позиций, подлежащих изъятию", — говорится в заявлении Зеленского, опубликованном на сайте его офиса.

Ранее премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что кабмин в пятницу согласовал указ Зеленского о конфискации имущества и активов России на украинской территории. Речь идет о 903 объектах, вырученные средства, как предполагает Шмыгаль, пойдут на оборону и восстановление Украины.

Ранее Зеленский подписал закон о "принудительном изъятии" на Украине объектов собственности РФ и ее резидентов. Кроме того, он пригрозил сделать все для конфискации собственности "российских пропагандистов", не пояснив, о ком именно идет речь. По информации Бюро экономической безопасности Украины, уже арестованы российские и белорусские активы на общую сумму более 1 миллиарда долларов.