МОСКВА, 6 авг — ПРАЙМ. Попытки некоторых продавцов квартир занизить цену в договоре купли-продажи с целью уйти от уплаты НДФЛ бессмысленны, так как налоговые органы легко вычисляют их, сопоставляя цену продажи недвижимости с ее кадастровой стоимостью, рассказали РИА Недвижимость в пресс-службе Федеральной налоговой службы. Юрист объяснила, когда невозможно получить вычет при покупке жилья

В ведомстве не отрицают, что практика занижения цены проданного жилья в договорах купли-продажи действительно есть. В этом случае указывается сумма меньше реальной цены реализованного объекта, в результате чего начисленный НДФЛ (13% от цены продажи) будет ниже.

Но смысла в таких действиях нет, так как для начисления НДФЛ цена квартиры по договору сопоставляется с ее кадастровой стоимостью (на 1 января года, в котором произошла продажа), умноженной на понижающий коэффициент 0,7. Для расчета налога берется наибольшая из этих сумм, объяснили в ФНС.

"К примеру, квартира продана за 1 миллион рублей, а кадастровая стоимость квартиры – 2 миллиона. Поскольку продажная стоимость квартиры меньше, чем кадастровая стоимость, умноженная на коэффициент 0,7 (1,4 миллиона рублей), то доход физического лица в целях налогообложения будет приниматься в размере 1,4 миллиона", — сказал собеседник агентства.

При выявлении расхождений в этих цифрах продавцу придется обосновать заявленную в договоре стоимость квартиры. Если он не сможет этого сделать, то неполная уплата НДФЛ или его неоплата в результате занижения налоговой базы наказывается штрафом в размере 20% от неуплаченной суммы налога, предупредили в ФНС.

При крупных суммах уклонения – для физических лиц в размере более 2,7 миллиона рублей — такое нарушение попадает даже под уголовную ответственность, предостерегла адвокат Евгения Квартальнова. По ее словам, можно получить арест до полугода или лишение свободы до года.