МОСКВА, 6 авг — ПРАЙМ. Аномальная жара и засуха в Европе несут риски снижения урожая оливок, что повлечет за собой некоторый дефицит оливкового масла на мировом рынке, это, в свою очередь, может повысить спрос на подсолнечное масло из России, заявил РИА Новости ведущий эксперт рабочей группы FoodNet Национальной технологической инициативы (НТИ) Михаил Чарный. В Италии начали экономить на еде из-за подорожания продуктов

По данным Министерства сельского хозяйства США, ожидается, что мировое производство оливкового масла сократится на 11%, до 2,9 миллиона метрических тонн, в 2022-2023 сельскохозяйственном году.

"Надо понимать, что засуха ударила не только по оливковым, а вообще по всем масличным культурам: по кукурузе, по подсолнечнику. И в этой ситуации те запасы подсолнечника, которые есть у России, будут сейчас очень востребованы и в виде семечки, и в виде готового продукта, и в виде масла", — считает Чарный.

Он рассказал, что в ряде регионов традиционного выращивания оливковые деревья стали сбрасывать листья — "это крайне негативный фактор".

"Это значит, что будет гораздо медленнее восстанавливаться рынок, будет дефицит на несколько лет, причем на достаточно продолжительный период. Оливки — это не горох, не пшеница, их быстро не восстановить. Это многолетние растения, древесные кустарниковые, сложные в вводе в эксплуатацию", — пояснил специалист.

"Подорожание этих продуктов, вообще всей масличной цепочки, как и вообще продовольствия, оно будет", — заключил он.