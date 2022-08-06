МОСКВА, 6 авг — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин после переговоров со президентом Турции Тайипом Эрдоганом провел встречу с главой Чечни Рамзаном Кадыровым, в ходе которой они обсудили социально-экономическое развитие региона, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Путин и Эрдоган договорились о частичной оплате российского газа в рублях

"Накануне вечером после российско-турецких переговоров Путин провел рабочую встречу с главой Чеченской республики Рамзаном Кадровым", — сказал Песков.

Он отметил, что на встрече обсуждались положение дел в республике и вопросы социально-экономического развития региона.