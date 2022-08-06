АНКАРА, 6 авг — ПРАЙМ. Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что его российский коллега Владимир Путин пригласил его на встречу ШОС в Узбекистане в сентябре. Россия и Турция подписали "дорожную карту" по экономическому сотрудничеству

Саммит ШОС состоится в Самарканде 15-16 сентября.

"В сентябре "Шанхайская пятерка" соберется в Узбекистане. Во время нашей встречи (в Сочи) господин Путин также попросил; если будет возможность, мы посетим встречу там, я надеюсь на это. Мы говорим: давайте будем вместе с теми, кто присоединится к "Шанхайской пятерке" в качестве членов, наблюдателей или партнеров по диалогу. Например, придет Китай, с другой стороны придет Саудовская Аравия, придет Катар. Мы стремимся быть с ними там. Надеюсь, я тоже буду там, если прямо сейчас не произойдет ничего экстраординарного", — сказал Эрдоган журналистам в самолете по возвращении из Сочи, где накануне он встретился с российским коллегой.

ШОС — международная организация, основанная в 2001 году. В ней участвуют Индия, Казахстан, Китай, Киргизия, Россия, Таджикистан, Пакистан и Узбекистан. Страны-наблюдатели — Афганистан, Белоруссия, Иран и Монголия, страны-партнеры — Азербайджан, Армения, Камбоджа, Непал, Турция и Шри-Ланка. На саммите ШОС в Душанбе в сентябре 2021 года была начата процедура приема Ирана в организацию и предоставления статуса партнера по диалогу Египту, Катару и Саудовской Аравии. В этом году Белоруссия официально подала заявку на присоединение к ШОС в качестве полноправного члена.