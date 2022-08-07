МОСКВА, 7 авг — ПРАЙМ. Вряд ли государства Запада решатся объявить турецким властям политическую войну, написал в своем Telegram-канале сенатор Алексей Пушков. СМИ: на Западе обеспокоены углублением сотрудничества России и Турции

По его словам, Запад ценит Турцию из-за ее уникального положения в мировых раскладах.

"Турция — настолько ценный для западного альянса член НАТО, держащий в руках ключи от Ближнего и Среднего Востока, что вызывает большие сомнения готовность западных стран объявить Эрдогану политическую войну", — отметил Пушков.

Он добавил, что в этом случае "можно остаться внакладе".

"Реальный раскол в НАТО — самый страшный кошмар Брюсселя", — заключил сенатор.