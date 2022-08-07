МОСКВА, 7 авг — ПРАЙМ. Призванные ослабить Россию западные санкции возымели обратный эффект, сообщило немецкое издание Junge Welt со ссылкой на бывшего финансиста Уолл-стрит Майкла Хадсона. Путин подписал указ о применении специальных экономических мер

Он заявил журналистам, что ограничения "оказали услугу президенту России Владимиру Путину". Россия обрела экономическую независимость, а также получает дополнительные доходы в государственный бюджет в связи с повышением стоимости энергоносителей в мире, отметил Хадсон.

"Российская экономика становится самодостаточной", подчеркнул эксперт.

Он пояснил, что в ответ на заморозку США российских долларовых и евровых счетов Россия отказалась от системы, где правит американская валюта, и переводит расчеты за такие важные ресурсы как газ нефть, алюминий и титан в рубли, что способствует укреплению российской валюты.

"Будет справедливо сказать, что США и ЕС выстрелили себе в ногу", — заявил он изданию.