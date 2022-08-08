АНКАРА, 8 авг — ПРАЙМ. Россия и Турция будут использовать рубль в основном для расчетов за газ, затем они полностью перейдут на нацвалюты в торговле, сообщила в понедельник турецкая газета Milliyet. Россия и Турция подписали "дорожную карту" по экономическому сотрудничеству

"После встречи президента Реджепа Тайипа Эрдогана и президента России Владимира Путина предусматривается, что рубль будет использоваться в основном для расчетов за природный газ между двумя странами, после чего последует введение турецкой лиры и использование местных валют вместо долларов и евро между двумя странами. Ожидается также, что торговля в местных валютах обеспечит защиту валютных резервов Турции", — отметили авторы материала.