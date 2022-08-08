СТАМБУЛ, 8 авг — ПРАЙМ. Два сухогруза с сельхозпродукцией вышли из портов Украины "Южный" и "Черноморск" в понедельник утром, сообщило министерство национальной обороны Турции. Пусть едят пирожные. Что будет, когда Украина продаст все зерно

"В рамках работы Совместного координационного центра продолжаются отгрузки зерна из украинских портов. Этим утром из украинского порта "Южный" вышло судно SACURA, которое везет 11 тысяч тонн сои. Из "Черноморска" вышло судно ARIZONA с 48 тысячами 458 тоннами кукурузы и движется в Искендерун", — сообщило ведомство в Twitter.

Многосторонние соглашения о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу украинского зерна были подписаны в Стамбуле 22 июля. "Продуктовая сделка", заключенная представителями России, Турции, Украины и ООН, предусматривает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу.