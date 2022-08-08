CТАМБУЛ, 8 авг — ПРАЙМ. Четыре сухогруза с украинской сельхозпродукцией, покинувших ранее украинские порты и направляющихся в Стамбул, достигнут Турции в понедельник вечером, а во вторник будет проведен досмотр, сообщило минобороны Турции. Из портов Украины вышли четыре судна с сельхозпродукцией, заявили в Турции

"Четыре корабля, отправившиеся вчера и продолжившие путь в Стамбул, сегодня вечером встанут на якорь в Стамбуле и завтра будут досмотрены", — отметило ведомство в Twitter.

Многосторонние соглашения о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу украинского зерна были подписаны в Стамбуле 22 июля. "Продуктовая сделка", заключенная представителями России, Турции, Украины и ООН, предусматривает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу.