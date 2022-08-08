ВЛАДИВОСТОК, 8 авг — ПРАЙМ. Платная система проезда вводится с 10 августа на международном автомобильном мосту через реку Амур Благовещенск — Хэйхэ (КНР), сообщает региональный минтранс. Эксперт: Китай готов поступиться отношениями с США ради связей с Россией

Грузовое движение по международному автомобильному мосту Благовещенск (Россия) – Хэйхэ (Китай) через реку Амур было открыто 10 июня.

"Автомобильный мостовой переход между российским и китайским городами Благовещенск и Хэйхэ завершает работу в тестовом режиме, что означает переход на платную систему проезда. С 10 августа плату необходимо вносить на пункте взимания платы (ПВП), расположенном при въезде на мост", — говорится в сообщении.

Мостовой переход построен на основе концессии. Этот механизм предусматривает оплату за проезд по мосту в качестве источника возврата инвестиций. При этом для проверки работы всех систем в реальных условиях в течении первых двух месяцев с начала движения грузового транспорта мостовой переход работал без взимания платы.

"При этом в условиях введенных карантинных ограничений пункт пропуска в КНР в настоящее время работает в режиме замкнутого цикла. В связи с этим временно за проезд российских грузовых транспортных средств по мосту оплата будет вноситься однократно только на ПВП на территории РФ. В свою очередь китайские предприниматели, чтобы получить груз из России в специальной зоне пункта пропуска в КНР или доставить туда свой товар на экспорт в РФ, будут вносить плату через ПВП на территории КНР", — отмечают в минтрансе. Себе назло. Кто заставляет Европу и Китай торговать в обход России

После нормализации ситуации плата также будет взиматься на китайском ПВП при движении машин из Китая в Россию, об этом участники внешнеэкономической деятельности будут проинформированы заранее.

Оплата зависит от высоты автомобиля и количества его осей. Платить можно с помощью наличных или банковской картой платежных систем Visa, MasterCard, UnionPay, MirPay. Стоимость проезда для грузовиков сейчас варьируется от 1030 до 9540 рублей.

Длина моста составляет 1080 метров, он двухполосный, общая ширина проезжей части – 11 метров. Общая протяженность мостового перехода – около 20 километров. Сюда входят 6 километров дороги в Китае и 13 километров подъездных путей на территории России, в которых еще 278 метров – это мост через протоку Каникурганскую. По мосту каждый день смогут проезжать 630 грузовых автомобилей, 164 автобуса и 68 легковых машин.