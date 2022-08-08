МОСКВА, 8 авг — ПРАЙМ. Заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев заявил, что США не услышали опасений России в 2008 году, когда были предприняты действия по принуждению Грузии к миру. Медведев: Россия успешно конфискует преступно нажитое имущество Киева

"Действия по принуждению Грузии к миру в августе 2008 года были предприняты для защиты граждан. В то же время это был сигнал для США и НАТО о необходимости прислушиваться к опасениям России", — отметил Медведев в Telegram-канале.

Он также отметил, что США проигнорировали опасения и продолжили проводить опасный курс.

Он пояснил, что ситуация на Кавказе изменилась, но США и НАТО не услышали и не поняли этого.

"Проигнорировали. Продолжили свой чрезвычайно опасный курс. В 2022-м нам пришлось ответить гораздо жёстче. Теперь необратимо изменился весь мир", — указал Медведев.

В ночь на 8 августа 2008 года грузинские войска обстреляли из установок залпового огня "Град" Южную Осетию и атаковали республику, разрушив часть ее столицы Цхинвала. Россия, защищая жителей Южной Осетии, многие из которых приняли гражданство РФ, ввела войска в республику и после пяти дней боевых действий вытеснила грузинских военных из региона.