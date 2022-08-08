МОСКВА, 8 авг — ПРАЙМ. Требуется обсудить с правительством осенью вопрос правовой основы конфискации собственности Украины, находящейся на территории России, а также на освобожденных территориях, заявил председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас. Медведев назвал принуждение Грузии к миру в 2008 году сигналом для США

В своем Telegram-канале он отметил, что нужна ясная правовая основа для конфискации иностранной собственности в качестве ответной меры.

"Данный вопрос должен предметно обсуждаться с правительством осенью", — подчеркнул он.

Ранее зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что Россия успешно конфискует преступно нажитое имущество Киева.

"Они отнимают у нас на бумаге, а мы на земле", — отметил он в своем Telegram-канале.