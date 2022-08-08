Клишас призвал обсудить правовую основу конфискации собственности Украины
Клишас: правовую основу конфискации украинской собственности надо обсудить с правительством
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МОСКВА, 8 авг — ПРАЙМ. Требуется обсудить с правительством осенью вопрос правовой основы конфискации собственности Украины, находящейся на территории России, а также на освобожденных территориях, заявил председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас.
В своем Telegram-канале он отметил, что нужна ясная правовая основа для конфискации иностранной собственности в качестве ответной меры.
"Данный вопрос должен предметно обсуждаться с правительством осенью", — подчеркнул он.
Ранее зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что Россия успешно конфискует преступно нажитое имущество Киева.
"Они отнимают у нас на бумаге, а мы на земле", — отметил он в своем Telegram-канале.