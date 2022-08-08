СВР: Польша продолжает "осваивать" Украину и ее целям способствуют украинские законы
МОСКВА, 8 авг — ПРАЙМ. Польша продолжает "осваивать" Украину, речь идет об установлении контроля над наиболее перспективными отраслями ее экономики, сообщила Служба внешней разведки России на своем сайте.
Отмечается, что поступающая в Службу информация свидетельствует о постепенной реализации Варшавой своих далеко идущих планов в отношении Украины.
"Становится все очевиднее, что речь идет не только о возможности введения "польских миротворческих сил" в западные районы этой страны, но и об установлении контроля над наиболее перспективными отраслями экономики соседнего государства", — сказано в сообщении.
По данным СВР, киевские власти по существу уже приступили к распродаже страны, отдавая приоритет в этом "бизнес-проекте" польским соседям.
В первую очередь Польша планирует установить контроль над сельским хозяйством Украины, организована скупка продукции по бросовым ценам, отметили в СВР.
"В первую очередь это касается сельскохозяйственного производства. Тактика здесь выбрана несложная, но весьма эффективная. Используя нынешнее непростое положение украинских сельхозпроизводителей, в том числе в плане хранения собранного урожая, польские компании организовали скупку их продукции по заниженным ценам, обрекая в ряде случаев украинские предприятия на банкротство. Затем предполагается скупить их активы и земли по "бросовым" ценам. Это можно проиллюстрировать, например, фактами приобретения ячменя нового урожая по 30 долларов за тонну, что почти в пять раз дешевле реальной стоимости этого продукта", — говорится в сообщении.
Кроме того, Польша инвестирует в создание транспортной инфраструктуры для беспрепятственного вывоза украинского продовольствия в Европу и на другие рынки, сообщила Служба.
При этом устремлениям Польши способствуют принятые на Украине законы, допускающие продажу промышленных предприятий со скидкой в 50%, отметили в СВР.
"Реализации этих устремлений Варшавы способствует созданная Киевом новая юридическая база — принятые Верховой радой в конце июля текущего года закон об особых гарантиях для граждан Польши и закон о приватизации, допускающий продажу украинских промышленных предприятий с 50-процентной скидкой", — сказано в сообщении.
https://1prime.ru/state_regulation/20220808/837726372.html