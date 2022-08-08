МОСКВА, 8 авг — ПРАЙМ. Польша продолжает "осваивать" Украину, речь идет об установлении контроля над наиболее перспективными отраслями ее экономики, сообщила Служба внешней разведки России на своем сайте. Клишас призвал обсудить правовую основу конфискации собственности Украины

Отмечается, что поступающая в Службу информация свидетельствует о постепенной реализации Варшавой своих далеко идущих планов в отношении Украины.

"Становится все очевиднее, что речь идет не только о возможности введения "польских миротворческих сил" в западные районы этой страны, но и об установлении контроля над наиболее перспективными отраслями экономики соседнего государства", — сказано в сообщении.

По данным СВР, киевские власти по существу уже приступили к распродаже страны, отдавая приоритет в этом "бизнес-проекте" польским соседям.

В первую очередь Польша планирует установить контроль над сельским хозяйством Украины, организована скупка продукции по бросовым ценам, отметили в СВР.

"В первую очередь это касается сельскохозяйственного произ­водства. Тактика здесь выбрана несложная, но весьма эффективная. Используя нынешнее непростое положение украинских сельхозпро­изводителей, в том числе в плане хранения собранного урожая, польские компании организовали скупку их продукции по занижен­ным ценам, обрекая в ряде случаев украинские предприятия на бан­кротство. Затем предполагается скупить их активы и земли по "бро­совым" ценам. Это можно проиллюстрировать, например, фактами приобретения ячменя нового урожая по 30 долларов за тонну, что почти в пять раз дешевле реальной стоимости этого продукта", — говорится в сообщении. На Украине возобновят операции с ценными бумагами

Кроме того, Польша инвестирует в создание транспортной инфраструктуры для беспрепятственного вывоза украинского продовольствия в Европу и на другие рынки, сообщила Служба.

При этом устремлениям Польши способствуют принятые на Украине законы, допускающие продажу промышленных предприятий со скидкой в 50%, отметили в СВР.

"Реализации этих устремлений Варшавы способствует созданная Киевом новая юридическая база — принятые Верховой радой в конце июля текущего года закон об особых гарантиях для граждан Польши и закон о приватизации, допускающий продажу украинских промышленных предприятий с 50-процентной скидкой", — сказано в сообщении.