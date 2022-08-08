2022-08-08T12:34:56+03:00
2022-08-08T12:34:56+03:00
2022-08-08T12:34:56+03:00
2022
https://1prime.ru/state_regulation/20220808/837726838.html
В Кремле назвали цель увеличения расчетов в нацвалютах с Турцией
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. В КРЕМЛЕ ЗАВЕРИЛИ, ЧТО УВЕЛИЧЕНИЕ РФ И ТУРЦИЕЙ ДОЛИ РАСЧЕТОВ В НАЦВАЛЮТАХ НЕ ИМЕЕТ СВОЕЙ ЦЕЛЬЮ ЧТО-ТО ОБРУШИТЬ, ВКЛЮЧАЯ ДОЛЛАР — ПЕСКОВ ТУРЦИЯ НЕ ДОЛЖНА ПОПАСТЬ ПОД ВТОРИЧНЫЕ... ПРАЙМ, 08.08.2022
финансы, экономика, новости
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 8 авг — ПРАЙМ. В КРЕМЛЕ ЗАВЕРИЛИ, ЧТО УВЕЛИЧЕНИЕ РФ И ТУРЦИЕЙ ДОЛИ РАСЧЕТОВ В НАЦВАЛЮТАХ НЕ ИМЕЕТ СВОЕЙ ЦЕЛЬЮ ЧТО-ТО ОБРУШИТЬ, ВКЛЮЧАЯ ДОЛЛАР — ПЕСКОВ
ТУРЦИЯ НЕ ДОЛЖНА ПОПАСТЬ ПОД ВТОРИЧНЫЕ ЗАПАДНЫЕ САНКЦИИ ИЗ-ЗА СОТРУДНИЧЕСТВА С РОССИЕЙ В ЭНЕРГЕТИКЕ, ХОТЯ ВОЗМОЖНО ВСЕ — ПЕСКОВ
Новость дополняется