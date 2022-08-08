МОСКВА, 8 авг — ПРАЙМ. В КРЕМЛЕ ЗАВЕРИЛИ, ЧТО УВЕЛИЧЕНИЕ РФ И ТУРЦИЕЙ ДОЛИ РАСЧЕТОВ В НАЦВАЛЮТАХ НЕ ИМЕЕТ СВОЕЙ ЦЕЛЬЮ ЧТО-ТО ОБРУШИТЬ, ВКЛЮЧАЯ ДОЛЛАР — ПЕСКОВ

ТУРЦИЯ НЕ ДОЛЖНА ПОПАСТЬ ПОД ВТОРИЧНЫЕ ЗАПАДНЫЕ САНКЦИИ ИЗ-ЗА СОТРУДНИЧЕСТВА С РОССИЕЙ В ЭНЕРГЕТИКЕ, ХОТЯ ВОЗМОЖНО ВСЕ — ПЕСКОВ

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